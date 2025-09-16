MasOrange garantiza llamadas de audio de alta calidad con su nueva solución de servicio móvil con tecnología VoNR

MasOrange ha lanzado comercialmente su servicio de voz móvil para llamadas basado en la tecnología Voice over New Radio (VoNR) que, diseñada para redes 5F Stand Alone, ofrece una experiencia de audio con calidad "premium" a la hora de realizar llamadas.

La tecnología VoNR es un estándar que permite realizar llamadas de voz transmitiendo los datos directamente sobre la red 5G, lo que asegura una alta calidad de voz, conexiones más rápidas y menor latencia.

En este sentido, MasOrange ha añadido esta tecnología VoNR a su servicio móvil para garantizar llamadas de calidad, con una solución que se ofrecerá inicialmente en Madrid, Barcelona, Valladolid, Vigo, A Coruña, Oviedo, Gijón y Santander, y que se irá extendiendo en los próximos meses para el resto de España.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado, donde ha matizado que se trata de la primera operadora en España en ofrecer este servicio, de cara a "liderar el camino hacia la conectividad del futuro".

En concreto, MasOrange ha subrayado que el audio nítido que garantiza esta tecnología VoNR en las llamadas, se debe, en parte, a que todos los terminales 5G compatibles con VoNR incorporan el codec de alta calidad de voz (HD voice+).

BENEFICIOS DE VONR

Además del audio de alta calidad, esta solución también garantiza beneficios como la latencia ultrabaja, dado que permite una conexión instantánea reduciendo tiempos de establecimiento de llamadas.

Siguiendo esta línea, al ofrecer capacidades multitarea sin interrupciones, VoNR posibilita que los usuarios realicen llamadas con alta calidad de voz independientemente de si utilizan aplicaciones de alta demanda de datos, como plataformas de 'streaming' o 'gaming', en tiempo real.

De la misma forma, también ofrece más capacidad de red, ya que permite un mayor número de conexiones simultáneas sin degradar la calidad. Esto lo hace útil en eventos masivos o ciudades densamente pobladas, tal y como ha ejemplificado MasOrange.

Igualmente, MasOrange ha destacado que esta tecnología también está diseñada para integrarse con servicios avanzados habilitados por 5G, como la realidad aumentada y la realidad virtual, que "abren la puerta a los nuevos '5G New Calling Services'". Además, se trata de una innovación sostenible, ya que, según ha afirmado, las redes 5G son significativamente más eficientes.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO VONR

Con todo, la compañía ha compartido que, tras realizar exitosamente la primera llamada VoNR sobre la red comercial durante el mes de enero, ha homologado los dos primeros terminales compatibles con esta tecnología, que son el Xiaomi 14T Pro y el Redmi Note 14 Pro+ 5G, aunque se irá ampliando el catálogo de terminales compatibles en los próximos meses.

Asimismo, por el momento, este servicio ya está disponible para todos los clientes de Orange, que deberán ser clientes de postpago móvil con 5 G, así como disponer de un terminal compatible.

No obstante, con el objetivo de aumentar la utilización de este servicio, MasOrange ha señalado que continuará ampliando la compatibilidad de VoNR con más fabricantes de terminales.