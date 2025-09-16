Más de mil profesionales del sector tecnológico debatirán sobre el futuro del 'software' fiable en Valencia

Más de mil profesionales del sector tecnológico se darán cita en el evento de referencia en testeo y calidad de 'software', VLCTESTING, que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de octubre en Valencia y contará con más de 30 ponencias, en las que se ofrecerá una visión completa sobre los desafíos y oportunidades que plantea la IA aplicada al testeo de 'software'.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta decisiva para mejorar los procesos de desarrollo y testeo de 'software', permitiendo optimizar tiempos, mejorar la eficiencia y precisión de los casos de test, analizar resultados y procesar información de manera automática, lo cual minimiza la intervención del tester.

Este será el eje central de la XV edición de VLCTESTING 2025, que apuesta en esta ocasión por un formato híbrido: la primera jornada de manera presencial en La Rambleta (Valencia) y la segunda en 'streaming', abierta y gratuita. La inscripción ya está abierta a través de la web oficial del evento: www.vlctesting.es.

El evento está dirigido tanto a responsables de innovación, CTOs y jefes de proyecto como a perfiles técnicos (ingenieros/as de pruebas, desarrolladores/as, analistas QA) que deseen mejorar la eficiencia, seguridad y fiabilidad de sus productos digitales.

"Durante toda la jornada se abordará cómo la IA está transformando el sector, con especial atención a temas de creciente interés como la accesibilidad, impulsada por las nuevas exigencias normativas, o la seguridad, desde un punto de vista práctico y funcional", ha explicado Maximiliano Mannise, director del Departamento de Calidad de 'software' en ITI y responsable del programa de VLCTESTING 2025.

También ha añadido que, por la tarde, en la sala Cambra, se profundizará en un enfoque más pionero y específico: la IA aplicada directamente al testing. "Allí se abordarán todos los temas relevantes, desde Front y Back (con herramientas como Wakamiti) hasta el papel de los nuevos agentes, que prometen simplificar y transformar la manera en la que entendemos el aseguramiento de la calidad", ha detallado.

Pero no todo es IA. Esta nueva edición de VLCTESTING contará con un completo programa de ponencias con expertos nacionales e internacionales para abordar el sector del testeo y la calidad del 'software' desde todos sus ámbitos. En este sentido, uno de los grandes protagonistas de la jornada será Jaime Gómez-Obregón, ingeniero y defensor de la transparencia que participará con una ponencia sobre 'software' público y control ciudadano.

Otro de los atractivos de esta edición será la vuelta de las dinámicas con actividades lúdicas que combinan aprendizaje y diversión. Mediante juegos de mesa aplicados al testing, los asistentes podrán reforzar la creatividad y el aprendizaje práctico en un formato participativo, bajo el lema 'No test, no gAIn' y con el objetivo de "transformar cada desafío en conocimiento y ese conocimiento en valor para equipos, clientes y usuarios".

"VLCTESTING no es solo un evento formativo o divulgativo. Es un punto de encuentro donde profesionales del desarrollo, la calidad y la innovación tecnológica comparten experiencias reales, resuelven retos comunes y generan comunidad en torno a la mejora continua del 'software', entre otros, gracias a un segundo día con hasta 18 ponencias totalmente gratuito para todo el mundo", concluye Mannise.

Este evento cuenta con el respaldo de un sólido ecosistema colaboradores, entre los que se encuentran empresas como Amaris, Ahora, Arsys, Edicom, Excentia, NTT Data, Panel, ICARIA, Brightest, SSTQB, INETUM, OPENTEXT, SQLI, Exceltic y Sopra Steria, y a la colaboración de ING, PUNT, IZERTIS y Q EVOLUTION. Además, el evento se enriquece con el apoyo de una amplia comunidad de Testing Lovers.