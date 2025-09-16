Marta López Álamo, su sorprendente defensa a Mar Flores a pesar de sus duras palabras hacia Kiko Matamoros

Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los inesperados protagonistas de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma'. El tertuliano, que estuvo casado con la hermana mayor de la modelo, Marian Flores -con la que tiene 4 hijos en común: Lucía, Diego, Laura e Irene Matamoros- fue su representante durante la época más convulsa de la suegra de Alejandra Rubio, y vivió en primera persona sus historias de amor con Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio, o Cayetano Martínez de Irujo entre otros.

En su biografía, la socialité asegura que su excuñado fue uno de los hombres que más daño le hicieron, uno de sus "cuatro jinetes del apocalipsis" que a punto estuvieron de acabar con ella. Y, durísima, señala a Kiko como uno de los culpables de la filtración de sus imágenes en la cama con Lequio en Roma que publicó la revista 'Interviu' en 1999 en su portada desatando un gran escándalo.

Mientras Matamoros ha dejado claro que Mar miente y que más que unas memorias con unas "desmemorias", su mujer Marta López Álamo ha sorprendido con su defensa a la modelo: "Mi marido es muy buena persona, se le está metiendo, y al final Mar seguramente que sea súper buena persona. Y lo que dice es cierto, se está enfocando todo en si miente o no miente, o en quién miente o cómo miente, pero no se está poniendo el foco en lo que quiere destacar que es el linchamiento que recibió".

"Por cierto, Kiko la ayudó siempre porque era su representante y además lo ha condenado públicamente el linchamiento. Y lo condena, me lo ha condenado a mí en privado, que hemos hablado, me sé toda su vida, y yo lo condeno también que siga pasando a día de hoy, pero me parece triste que al final se esté poniendo el foco en las guerras de ella con sus parejas en lugar de en lo que ella quiere decir, que es cómo se ha sentido ella" ha expresado rotunda.

Continuando con conexiones relacionadas con su exmarido, este fin de semana Marina Romero, pareja de Javier Tudela, hacía pública su enfermedad con una preciosa carta de amor en la que ha agradecido al hijo de Makoke su apoyo incondicional en este durísimo trance que ha obligado a la ex de Matamoros a suspender su boda con Gonzalo a 3 semanas de su celebración.

"A Marina la conozco desde hace mucho tiempo, desde antes de estar con Kiko, al igual que a todo el entorno de ellos. O sea, me dejaron de hablar todos cuando empecé con Kiko, no sé por qué, pero yo Marina, le pase lo que le pase le deseo una pronta recuperación y que seguro que todo sale bien y ya está. Le deseo, por supuesto, que se recupere a ella, que seguro que se pone bien" ha apuntado Marta emocionada.