María del Monte, feliz por Toñi Moreno tras confesar que ha encontrado a su "media naranja"

Siempre discreta con su vida privada, Toñi Moreno ha desatado un gran revuelo con su última publicación en Instagram en la que, sin ocultar el gran momento que está viviendo, ha anunciado algo "muy importante": "He conocido a alguien. Y antes de que salga, o de que salgan fotos, lo cuento yo directamente (...) He conocido a alguien que me complementa perfectamente, mi media naranja, es lo que siento en este momento. Ella me hace ser mejor persona. Tengo muchas ganas de compartir su cara, pero la tengo que convencer todavía..." ha confesado, provocando un aluvión de comentarios dándole la enhorabuena y preguntándole si está de nuevo enamorada, o se refiere a algo relacionado con un nuevo proyecto profesional.

Aunque por el momento la presentadora no ha dado más detalles de su mensaje viral, y la expectación es máxima sobre quién será "la media naranja" de Toñi, su íntima amiga María del Monte ya ha reaccionado, dejando entrever que la presentadora sí estaría de nuevo enamorada.

"En la vida lo que hay que buscar son los momentos felices, la felicidad y la tranquilidad, cuando se encuentra, a disfrutarlo" ha expresado, jugando al despiste cuando le hemos preguntado si conoce a la nueva ilusión de la gaditana: "No sé, no sé, no sé" ha esquivado entre risas.

Respecto a cómo se encuentra después de que su abogada haya presentado un escrito formal al Juzgado solicitando una pena de 28 años y medio de prisión para su sobrino Antonio Tejado por considerarlo el "cerebro" del violento robo que sufrieron Inmaculada Casal y ella en su vivienda en agosto de 2023, María se ha reafirmado en su decisión de no volver a hablar sobre este tema, dejando claro que "no es que sea tranquilidad, es que es algo que no depende de mí".

A su lado, su mujer, que en esta ocasión la ha acompañado durante su última colaboración en 'Y ahora Sonsoles' y, aunque ha agradecido con una sonrisa los ánimos de la prensa por el complicado trance que están viviendo, tampoco ha querido decir nada sobre su elevada petición de cárcel para el ex de Chayo Mohedano.