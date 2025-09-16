Luis Miguel Seguí, exmarido de Antonia San Juan, le manda un emotivo mensaje en plena lucha contra el cáncer

Antonia San Juan compartía con sus seguidores, a principios de septiembre, la que sin duda ha sido la noticia más dura de su vida: tras un año con problemas de garganta le han diagnosticado un cáncer y, a falta de un diagnóstico definitivo y afrontando con fuerza su enfermedad confiando en la medicina y en la ciencia, anunciaba su retirada temporal de los escenarios para centrarse en su recuperación.
Con la misma positividad la actriz canaria revelaba hace unos días que ya sabe a qué tipo de tumor se enfrenta -aunque ha evitado dar ningún detalle por el momento- y que será este martes 17 de septiembre cuando empiece con el tratamiento de quimioterapia.
"Voy a poner todo de mi parte para ponerme buena" ha asegurado, confesando que lo que menos le importa en este trance es que se le caiga el pelo y asegurando que, siempre que su tratamiento se lo permita, continuará cumpliendo con sus compromisos laborales en el teatro.
Un delicado trance sobre el que ahora se ha pronunciado su exmarido Luis Miguel Seguí, con el que formó una de las parejas más sólidas del panorama interpretativo de nuestro país entre 2009 y 2015. A pesar de que su matrimonio no funcionó, y que hace una década que emprendieron caminos separados, el protagonista de 'La que se avecina' recuerda con muchísimo cariño a Antonia -con la que tiene muy buena relación- y no ha dudado en mandarle un mensaje de ánimo en plena lucha contra el cáncer.
"Ha sido un golpe duro, pero tenemos... vamos, pensamos en positivo. La vitalidad que tiene y que es, aparte de que es muy fuerte, aún no hay un diagnóstico final, por decirlo así, pero... Pienso en positivo, pensamos en positivo. He hablado con ella. Está bien, está tranquila, afrontando lo que pueda venir. Pero vuelvo a repetir que, no sé, algo me dice que no hay que alarmarse" ha expresado emocionado, aplaudiendo que al compartir su proceso contra la enfermedad la canaria está ayudando a muchas personas.