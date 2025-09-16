Agencias

Las ventas minoristas en Estados Unidos suben un 0,6% en agosto, sin cambios desde julio

Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron un 0,6% el pasado mes de agosto respecto del mes anterior, cuando el consumo avanzó también un 0,6% en lectura revisada, lo que supone encadenar tres meses seguidos de incrementos.

Un total de cuatro de las 13 categorías analizadas registraron retrocesos en sus ventas durante el octavo mes del año, con las mayores disminuciones en los capítulos de ultramarinos (-1,1%), muebles (-0,3%) y mercancías generales y artículos de salud (ambos con un -0,1%).

Por el contrario, las ventas al por menor de artículos comercializados fuera de establecimientos y ropa y calzado se elevaron un 2% y un 1%, respectivamente. Después, las de material deportivo, música y libros se ampliaron en un 0,8%.

El Departamento de Comercio ofrece estos datos del valor del comercio minorista ajustado por variaciones estacionales y diferencias entre días festivos y días hábiles, pero no por cambios de precios.

