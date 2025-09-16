Las remesas de República Dominicana repuntan un 11,4% hasta agosto por el impulso económico de EEUU

Las remesas recibidas por ciudadanos de la República Dominicana ascendieron a 7.921 millones de dólares (6.708 millones de euros) entre enero y agosto de este año, una cifra que supone un aumento del 11,4% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados por el Banco Central de la República Dominicana.

Solo en el octavo mes del 2025, las remesas se situaron en los 1.046 millones de dólares (885 millones de euros), un 9,9% más en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

En lo que va de año, agosto es el tercer mes en el cual las remesas recibidas superan los 1.000 millones de dólares (846 millones de euros) junto con marzo y julio.

El banco central explica que este repunte responde al desempeño económico de Estados Unidos, puesto que el 80,4% de los flujos registrados en agosto se originaron en este país y se ubicaron en los 751 millones de dólares (635 millones de euros).

De esta manera, el desempleo general del país norteamericano se situó en el 4,3% en el mes de agosto, lo que supone un ligero aumento respecto al 4,2% del mes de julio con la suma de 22.000 nuevos empleos.

Por detrás de Estados Unidos se sitúa España, que emitió el 7,6% de las remesas enviadas a República Dominicana con un total de 71,4 millones de dólares (60 millones de euros).

Otros países relevantes a la hora de enviar remesas a República Dominicana son Italia (1,5%), Haití (1,3%) y Suiza (1,2%).

La institución estima que las remesas y los flujos de inversión extranjera directa se ubiquen en torno a los 11.700 millones de dólares (9.907 millones de euros) y los 4.800 millones de dólares (4.064 millones de euros), respectivamente.