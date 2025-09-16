Las FDS detienen a un "peligroso operativo" de Estado Islámico en Siria

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado la detención de un "peligroso operativo" de Estado Islámico en una operación lanzada contra "células durmientes" del grupo yihadista en la ciudad de Raqqa, situada en el norte de Siria.

Así, han señalado que la operación fue lanzada "tras meses de vigilancia exhaustiva y seguimiento" sobre el sospechoso, identificado como Hasán Jafli, alias 'Abú Abdo'. "Una vez se confirmó su escondite, nuestras unidades lanzaron una redada y le capturaron de forma exitosa", han explicado.

Las FDS han apuntado que el hombre "estaba implicado de forma directa en la producción de explosivos con TNT que distribuyó a células de Estado Islámico para ataques planeados contra puestos de control militar, centros de las Fuerzas de Seguridad Interna, vehículos y reuniones de civiles".

En este sentido, han resaltado que Jafli "operaba desde su propio almacén, usándolo como base para sus planes criminales, diseñados para fomentar el miedo y desestabilizar la región", antes de afirmar que sus fuerzas incautaron 180 bloques de TNT, detonadores y otros materiales para la fabricación de explosivos.

"Las FDS reafirmamos nuestra determinación para perseguir y desmantelar a todas las redes terroristas, golpear de forma decisiva sus recursos e infraestructura y salvaguardar la seguridad y la estabilidad de nuestra región", han zanjado a través de un comunicado.

Las FDS han denunciado en varias ocasiones que Estado Islámico intenta aprovechar la situación en Siria a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición.