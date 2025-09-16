Lara Dibildos, ¿boda con Carlos Maturana?: "No me lo ha pedido, pero no me cierro nunca a nada"

Lara Dibildos está en uno de sus mejores momentos. A nivel profesional, triunfando por los escenarios de nuestro país con la obra teatral 'Inmaduros' y ultimando nuevos proyectos para esta temporada; y a nivel personal, enamoradísima de Carlos Maturana, en el que ha encontrado a su compañero perfecto de vida y con el que por primera vez ha confesado que no le importaría pasar por el altar.
"Ya llevamos más de un año juntos, ¿quién lo iba a decir? El balance te puedo decir que buenísimo. Estamos en el mejor momento. Pero, como yo digo siempre, tenemos que disfrutar el hoy a tope. Sin pensar en miedos, ni historias, ni en nada. Ahora, que mañana pasa algo y se estropea, pues tampoco pasa nada. Pues cambio de vida, pa'lante, como los de Alicante, pero ahora de verdad que muy bien" desvela.
Y como reconoce divertida, no sabe si volvería a casarse porque "no me lo han pedido". "Solo se arrodilla pa' abrocharse las zapatillas" ha bromeado entre risas, asegurando que "yo no me cierro a nada porque nunca hay que cerrarse a nada en esta vida". "Y por supuestísimo, nada de pensar 'dónde voy yo ahora', o que estoy mayor. Ni para eso, ni para nada. Estamos con un espíritu joven dispuestos a disfrutarlo todo" asegura, dejando entrever que si Carlos le pidiese matrimonio tendría clara su respuesta.
Cambiando de tema, Lara se ha pronunciado con cautela sobre las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', afirmando que aunque no las ha leído y no tiene ni idea, cree que "todos tenemos derecho a escribir nuestras memorias, por supuesto".
Respecto a las críticas que en su día recibió la modelo, con titulares tachándola de "cazafortunas", "pérfida", o "mujer de vida alegre", la hija de Laura Valenzuela se muestra muy clara: "Mira, eso ya es muy antiguo, ¿eh? eso me parece un horror. Cuando ahora lo volvemos a leer es que te hace daño en los ojos. O sea, que menos mal que ya hemos evolucionado y que no se volvió a decir una estupidez así".
Por último, y presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su ex Álvaro Muñoz Escassi, Lara ha revelado que tras operarse del menisco -ya que vino lesionado de 'Supervivientes'- se encuentra bien. "Estaba cojo, tenía unos dolores horribles y se ha tenido que operar. Ahora va con muletas, pero es muy fuerte, pero si es que no se queja nunca. Deberíamos aprender de él, que el tío sí que disfruta de la vida" ha revelado.