La RFEG y Revel se unen para hacer crecer el golf en España

La Real Federación Española de Golf (RFEG) ha suscrito un convenio de colaboración con Revel, empresa dedicada al 'renting' de coches para particulares y que se convierte en patrocinador oficial de dicho organismo durante la temporada 2025-26.

La alianza llega en un momento de crecimiento de este deporte en España, cuarto con más federados en el país y un motor económico y turístico para la sociedad española.

El preesidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos, afirmó que contar con el apoyo de empresas como Revel les permite "seguir desarrollando proyectos que impulsan al golf, que mejoran la experiencia de los federados y que contribuyen al crecimiento de este deporte en España".

Por su parte, el CEO de Revel, Enrique de Mateo, se declaró "muy ilusionado" de arrancar esta colaboración con la RFEG. "Los dos estamos en una etapa de crecimiento y compartimos la misma ambición de acercar tanto el golf como el renting a más personas", manifestó tras la firma del acuerdo.

Fundada en 2020 por Enrique de Mateo y Daniel Marcos, la compañía española, con sede en Madrid y Barcelona, nació con la misión de cambiar la forma de tener un coche. Ahora los particulares pueden acceder de forma completamente digital a su gama de vehículos y adquirir de manera rápida, cómoda y transparente el que más se ajuste a sus necesidades en cuestión de minutos.