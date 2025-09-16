La economía de Uruguay creció un 2,1% en el segundo trimestre por el sector primario y la minería

El PIB de Uruguay registró un crecimiento del 2,1% en el segundo trimestre del 2025 respecto al mismo período del año anterior gracias al impulso de las actividades de agropecuario, pesca y minería, según informó el Banco Central del Uruguay en un comunicado.

Desde el punto de vista de la producción, el sector agropecuario, pesca y minería se expandió un 10,6% entre abril y junio de este ejercicio, principalmente por el incremento de la actividad agrícola y la mayor producción de cultivos de soja y maíz.

Por su parte, las industria manufactureras registraron un alza interanual del valor agregado del 7,65 por una mayor refinación de petróleo y el desempeño positivo de la fabricación de pulpa de celulosa respecto al mismo período del 2024.

En paralelo, la energía eléctrica, gas y agua registró una contracción del 7,9% que se explica por una menor generación de energía hidráulica y una reducción de las exportaciones, mientras que la construcción presentó una reducción del 0,2% debido a una menor inversión en obras de vialidad y obras portuarias.

Asimismo, los servicios financieros se expandieron un 4,8% en la comparación interanual por la expansión del mercado de intermediación financiera en moneda nacional, y las actividades profesionales y arrendamiento crecieron un 1,5% respecto al mismo período del año anterior.

GASTO Y COMERCIO

Respecto al gasto, la cifra de consumo final registró un incremento del 1,7% en el segundo trimestre respecto al año anterior por una incidencia positiva en el ámbito de los combustibles, de los bienes de consumo importados y de los servicios de transporte.

Al mismo tiempo, la formación bruta de capital registró un crecimiento del 4,7% entre abril y junio de este ejercicio en comparación con el 2024 por una mayor acumulación de existencias.

En el ámbito comercial, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 0,5% en el segundo trimestre de 2025, mientras que las importaciones crecieron un 0,75 interanual.