La confianza de los inversores alemanes repunta en septiembre aupada por el acuerdo UE-Estados Unidos

Newsroom Infobae

La confianza de los inversores alemanes ha mejorado en septiembre a instancias del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos y que se espera que favorezca a sectores potentes dentro de la economía germana, como el automotriz, químico o farmacéutico, según ha desvelado este martes el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW).

En concreto, el dato de confianza para el noveno mes del año se ha quedado en los 37,3 puntos frente a los 34,7 enteros del mes anterior, aunque la evaluación de la coyuntura presente de Alemania ha profundizado en terreno negativo con una lectura de -76,4 puntos tras dejarse 7,8.

En cuanto a la eurozona, las expectativas de los inversores germanos también han mejorado en septiembre, con 26,1 puntos frente a los 25,1 de agosto, mientras que, para la situación actual, se ha elevado hasta los -28,8 puntos desde los -31,2.

"Los expertos en mercados financieros se muestran cautelosamente optimistas y el indicador ZEW se ha estabilizado, pero la situación económica ha empeorado. Siguen existiendo riesgos considerables, ya que continúa la incertidumbre sobre la política arancelaria de EE.UU. y el 'otoño de las reformas' de Alemania", ha explicado el presidente del ZEW, Achim Wambach.

Si bien la confianza futura ha mejorado, en particular, en áreas de importancia estratégica para Alemania y con gran peso en las exportaciones, como la industria automotriz, farmacéutica o química, los indicadores para estos tres sectores siguen estando 'en rojo'.

EuropaPress

