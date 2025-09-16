Agencias

Katz celebra que "Gaza está en llamas" en una noche con al menos doce muertos por bombardeos israelíes

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha celebrado en la madrugada de este martes que "Gaza está en llamas" ante los ataques del Ejército israelí, en los que ha destacado la lucha de sus soldados, en una noche en la que dos bombardeos contra la principal ciudad del enclave han matado a al menos doce personas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando con mano dura la infraestructura terrorista, y los soldados de las FDI están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", ha destacado Katz a través de su canal de Telegram. "No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", ha agregado.

Esta noche, dos bombardeos han matado a al menos cuatro personas en el sur de la ciudad de Gaza y a al menos otras ocho en el norte de la misma, hiriendo a más de 40, según ha informado el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás).

Estos hechos se han producido después de que el portal de noticias Axios haya informado, citando a un alto funcionario de las FDI, de que Israel ha lanzado este lunes su ofensiva por tierra para ocupar la principal ciudad del enclave palestino, destacando la llegada de tropas a la urbe este mismo lunes a la espera de que se desplacen más en los próximos días.

EuropaPress

El Congreso vota hoy la propuesta de Sumar para crear una Oficina Anticorrupción con potestad sancionadora

EEUU designa a Colombia como país de "tránsito o producción de droga"

Almeida traslada sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar de Vallecas

China inicia una investigación antidumping contra chips analógicos de Estados Unidos

Aumentan a más de 70 los muertos por las protestas en Nepal, según el Gobierno interino

