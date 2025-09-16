Agencias

Jordania anuncia la desarticulación de otro "intento de infiltración" en la frontera con Siria

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Fuerzas Armadas de Jordania han asegurado este martes haber impedido un nuevo "intento de infiltración" por parte de cuatro personas a través de la frontera con Siria, así como otra interceptación de drogas transportadas por dos drones, en el marco de sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

Así, han apuntado en un primer comunicado que cuatro personas intentaron cruzar de forma irregular a través de la frontera norte, antes de resaltar que todos ellos fueron arrestados y entregados a las autoridades competentes, sin que por ahora haya más detalles sobre la operación.

Por otra parte, ha resaltado que los militares de la Zona Militar Sur "impidieron un intento de contrabando de narcóticos usando dos drones en el frente occidental", al tiempo que ha manifestado que ambos aparatos "fueron derribados dentro de territorio jordano".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La SEC se pliega ante Trump y eliminará la obligación de presentar resultados empresariales cada tres meses

La SEC se pliega ante

Global Omnium muestra su experiencia en digitalización y gestión del ciclo integral del agua a una delegación de Brasil

Global Omnium muestra su experiencia

El presidente de Malaui deposita su voto en unas elecciones en las que aspira a un segundo mandato

El presidente de Malaui deposita

Los talibán prohíben el uso de Internet de fibra óptica en una provincia para evitar "actos inmorales"

Los talibán prohíben el uso

Madrid presenta a empresarios iberoamericanos su modelo de "libertad económica" y baja fiscalidad

Madrid presenta a empresarios iberoamericanos