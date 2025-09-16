Agencias

Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen tras atacar posiciones hutíes en el puerto de Hodeida

El Ejército de Israel ha informado este martes de que ha interceptado un misil lanzado desde territorio yemení poco después de atacar posiciones de los rebeldes hutíes en el puerto de Hodeida, situado en el oeste de Yemen.

"Las fuerzas israelíes han identificado un misil lanzado desde Yemen hacia territorio israelí. Las alertas se han activado de acuerdo a la política existente", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha indicado que las sirenas antiaéreas han sonado en Jerusalén.

Horas antes, las fuerzas de Israel han atacado Yemen en respuesta a los "reiterados ataques de los hutíes contra territorio israelí, en los que se han desplegado drones y misiles tierra-tierra", según han explicado.

"El régimen hutí, bajo la dirección y financiación de Irán, busca perjudicar a Israel y sus aliados. Explota el espacio marítimo para ejercer su fuerza y realizar actividades terroristas contra buques mercantes que transitan las zonas internacionales de navegación", afirmó.

