Israel anuncia la muerte de un "terrorista de Hezbolá" en otro bombardeo contra el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un "terrorista de Hezbolá" en un bombardeo perpetrado el lunes contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024, sin que el partido-milicia chií se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron ayer a un terrorista de Hezbolá en el área de Yatar", ha dicho en un comunicado, antes de asegurar que el sospechoso "intentaba restaurar la infraestructura" del grupo. "Las acciones de este terrorista supusieron una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", ha apuntado, en referencia al alto el fuego.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

EuropaPress

