Agencias

Generali lanza un fondo de renta fija en países emergentes que aspira a rentar un 7% anual

Por Newsroom Infobae

Guardar

La aseguradora Generali ha lanzado un fondo de inversión de renta fija con el foco en deuda de países emergentes y con el que espera lograr una rentabilidad del 7% de media anual, según ha informado en un comunicado.

El fondo, cuya rentabilidad se ofrece únicamente a vencimiento, tendrá un plazo de unos seis años, venciendo en enero de 2031. La contratación estará disponible de 1.500 euros y se ofrece tanto a clientes nuevos como existentes.

Generali ha indicado que el fondo cuenta con una "amplia diversificación inicial" al contar con 49 emisores. La aseguradora considera que esto ayudará a "reducir la volatilidad" a lo largo de su ciclo de vida.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China acusa a un barco filipino de una "colisión intencionada" en aguas en disputa

China acusa a un barco

El jefe de DDHH de la ONU dice que el bombardeo de Israel contra Qatar fue "un asalto a la paz regional"

El jefe de DDHH de

José, experto en moda masculina: "Si usas vinagre para lavar, la ropa no huele a vinagre"

Infobae

Francia repatría a tres mujeres y diez niños desde los campamentos del noreste de Siria

Francia repatría a tres mujeres

¿Cuándo empieza el otoño de 2025?

¿Cuándo empieza el otoño de