Francia repatría a tres mujeres y diez niños desde los campamentos del noreste de Siria

El Gobierno de Francia ha completado este martes la repatriación de tres mujeres y diez niños que vivían en campamentos situados en el noreste de Siria y reservados principalmente a supuestos miembros del grupo terrorista Estado Islámico.

El Ministerio de Exteriores galo ha informado en un comunicado de que los diez menores, de nacionalidad francesa, quedarán al cargo de los servicios sociales, mientras que las mujeres adultas comparecerán ante las autoridades judiciales competentes.

El Ministerio ha agradecido la colaboración del Gobierno sirio de transición y de las autoridades locales del noreste de Siria en este proceso de repatriación, el primero desde hace más de dos años, según el Comité de Familias Unidas, que aboga por estos traslados.

Esta organización ha explicado que las 13 personas repatriadas vivían en el campamento de Roj y ha recordado que más de 110 niños con nacionalidad francesa esperan aún una potencial evacuación en la zona noreste de Siria.