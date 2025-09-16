Fallece a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos C-LM y exconcejal de Marchamalo

Podemos Castilla-La Mancha ha hecho público el fallecimiento de su actual secretaria de Acción Institucional y exconcejala, Martina García Anguita, de 25 años.

Martina estudiaba en la actualidad el Grado de Derecho y fue durante el mandato de 2019 una de las concejalas más jóvenes de la historia con tan solo 19 años, en el municipio de Marchamalo.

Además, ocupó en distintas ocasiones puestos en las papeletas electorales, fue la portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y responsable de su Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024, ha informado la formación morada en nota de prensa.

En la pasada asamblea ciudadana de Podemos C-LM concluida el 15 de diciembre Martina fue elegida consejera ciudadana con el quinto mayor apoyo de la región.

Desde el partido lamentan la pérdida de la compañera, "una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar". Nos han quitado un trozo de vida".

A través de su coordinador autonómico, José Luis García Gascón, desde Podemos han estado sus últimos días acompañando a la familia, y ya están organizando muestras de apoyo y despedida en grupos de militancia de toda la región.

A ello se ha sumado Ione Belarra, secretaria general del partido, que también ha enviado ánimos a su familia personalmente tras conocer la terrible noticia. "Su ejemplo nos inspira y mantendremos su memoria para que sea inmortal", han trasladado concluyendo desde el partido morado.