Elisa Aguilar advierte que decidir el nuevo seleccionador "tiene mucha reflexión y mucho análisis"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, declaró este martes que la decisión de quién será el nuevo seleccionador nacional masculino en lugar del italiano Sergio Scariolo no es urgente para su organismo ya que tiene "mucha reflexión y mucho análisis".

"Estamos todavía analizando, con reuniones. Entiendo la urgencia de los medios de querer saberlo y tenéis que entender la no urgencia en este sentido de la Federación. Es una decisión que tiene que tener mucha reflexión y mucho análisis, es lo que estamos haciendo", comentó la dirigente a los medios de comunicación al terminar el acto de presentación de la LF Endesa.

Por otro lado, sobre esta nueva temporada que empieza en dos semanas en el baloncesto femenino nacional, la dirigente espera que siga "creciendo", ya que está "en uno de los mejores años", con jugadoras con mucho "talento". "A nivel de visibilidad, el estar con Endesa siempre te permite que ese crecimiento se haga todavía más rápido. Yo siempre digo que somos la mejor liga de Europa por los datos que tenemos, somos la segunda en el mundo por detrás de la WNBA. Vamos a tener una liga espectacular", afirmó.

La exjugadora indicó que desde la FEB se hace "un continuo análisis", en el que siempre se busca "más". "Este año queremos seguir creciendo a nivel de aficionados, de visibilidad, que sobre todo cuando vengan a los eventos nuestros, los aficionados tengan ese 'engagement' y quieran repetir. "Estamos en el buen camino y lo que queremos es siempre ser mejores", continuó Aguilar.

Por último, la presidenta de la FEB no quiso adelantarse a la posible polémica que puede generar la jugadora estadounidense, con pasaporte israelí, Abby Meyers, de Perfumerías Avenida. "No sé lo que va a pasar. Nosotros lo gestionaremos de la mejor forma posible, con la mayor seguridad, para que todo el mundo esté en un entorno en el que esté seguro", concluyó.