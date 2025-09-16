Agencias

El presidente de Israel avisa al nuevo embajador de la UE de posibles daños "irreparables" en las relaciones

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha recibido este lunes las cartas credenciales del nuevo embajador de la Unión Europea, Michael Mann, ante el que se ha confesado "extremadamente preocupado" por las iniciativas que están ahora a debate. "Espero que Europa sea suficientemente inteligente como para no dar pasos que podrían ser irreparables", ha advertido.

"Embajador, llegas en tiempos turbulentos", ha señalado Herzog, que ha aludido de forma ambigua a la "arremetida de iniciativas y declaraciones" que, a su juicio, "malinterpretan lo que está haciendo Israel, defendiendo Europa".

El mandatario israelí ha señalado a "altos cargos europeos, incluida la presidenta (de la Comisión) Ursula von der Leyen", sin aludir a ninguna medida específica.

La Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, presentará este miércoles la propuesta para suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación Comercial que planteó Von der Leyen y que requiere del apoyo de los Veintisiete para salir adelante.

"Soy un firme defensor de las relaciones entre Israel y Europa. Algunos en Israel creen que Europa es una causa perdida, pero no estoy de acuerdo", ha dicho Herzog, confiando en que Mann contribuya a "superar los actuales choques y avances".

