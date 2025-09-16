El presidente de Bielorrusia indulta a 25 personas, incluidos "condenados por delitos extremistas"

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha indultado este martes a 25 personas, incluidas algunas condenados por delitos extremistas, con motivo del día nacional, que se celebra el 17 de septiembre en el país.

La Presidencia bielorrusa ha informado a través de un comunicado que entre los indultados hay doce mujeres y trece hombres. De ellos, 19 son personas menores de 40 años. "Muchos de ellos tienen hijos, y una de las convictas es madre de varios", ha detallado.

Asimismo, la oficina de Lukashenko ha precisado que uno de los indultados cometió el delito siendo menor de edad. "Todos ellos se declararon culpables y se arrepintieron de sus acciones, comprometiéndose a llevar un estilo de vida respetuoso con la ley", ha agregado.

Este anuncio tiene lugar menos de una semana después de que el presidente bielorruso indultara a 14 presos extranjeros, entre ellos varios condenados por espionaje, y permitiera la salida de 52, en un gesto que tuvo lugar tras recibir en Minsk a un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El representante estadounidense, John Coale, desveló el interés del inquilino de la Casa Blanca por "normalizar" las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ha ofrecido a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la Embajada.