Agencias

El magistrado del TC Enrique Arnaldo publica el ensayo 'El deporte en la literatura'

Por Newsroom Infobae

Guardar

El abogado y magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo Alcubilla publica 'El deporte en la literatura', un ensayo erudito y apasionado en el que el autor recorre más de veinte siglos de historia cultural a través de las huellas que el deporte ha dejado en los textos de grandes escritores.

Editado por Espasa, la obra, que estará en las librerías el próximo 24 de septiembre, plantea interrogantes como los nexos de unión entre un boxeador y un poeta, cómo se transforma un estadio en una catedral contemporánea, y, entre otras, de qué manera la pasión por un equipo puede unir más que una ideología.

A partir de estas preguntas, el autor recorre autores como Homero, Camus, Hemingway, Murakami, Borges o Benedetti, y analiza cómo el deporte ha servido de metáfora vital, rito de pertenencia, escenario narrativo y espejo de tensiones sociales y políticas.

Enrique Arnaldo Alcubilla es también catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y académico electo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Conocedor y amante del deporte tanto en su dimensión jurídica como personal, con este ensayo homenajea a sus dos pasiones, la literatura y el pensamiento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bukele reivindica su polémico modelo de seguridad con motivo del aniversario de la independencia

Bukele reivindica su polémico modelo

La RFEG y Revel se unen para hacer crecer el golf en España

La RFEG y Revel se

EEUU promete "seguir aplicando máxima presión" sobre Irán en el tercer aniversario de la muerte de Mahsa Amini

EEUU promete "seguir aplicando máxima

Carmen Lomana manda un inesperado mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada: "Me encantaría hablar con ella"

Carmen Lomana manda un inesperado

Elisabet Jiménez, experta en limpieza: "Estas son las 5 zonas del hogar que se te olvidan limpiar"

Infobae