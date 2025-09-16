El Gobierno palestino aplaude el informe de una comisión de la ONU acusando a Israel de genocidio

El Gobierno palestino ha aplaudido este martes el informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas que ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza y ha resaltado que "demuestra más allá de toda duda" que las acciones de las autoridades israelíes en el enclave recaen en esta calificación.

El Ministerio de Exteriores palestino ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que las autoridades israelíes llevan a cabo este genocidio "a través de una política deliberada y generalizada destinada a destruir de forma sistemática al pueblo palestino".

"El informe confirma que la ocupación ha cometido actos que constituyen los elementos fundamentales del crimen de genocidio según la Convención de 1948, incluyendo asesinatos en masa, el mantenimiento de un bloqueo asfixiante y la hambruna sistemática, la destrucción generalizada de infraestructura civil y los ataques directos contra niños y mujeres", ha sostenido.

Así, ha resaltado que "estas conclusiones constituyen una dura advertencia desde el punto de vista del Derecho Internacional, revelando la naturaleza de la guerra criminal que amenaza con desestabilizar los cimientos de todo el sistema jurídico internacional".

"Expertos en Derecho Internacional e investigadores independientes han acordado unánimemente que a lo que está siendo sometido nuestro pueblo en Gaza constituye inequívocamente un crimen de genocidio en toda su extensión, en medio de un creciente consenso internacional sobre este hecho evidente", ha manifestado.

Por ello, ha hecho hincapié en que las conclusiones del informe "reflejan un nivel de brutalidad sin precedentes y una determinación de destruir las vidas y la existencia de los palestinos", antes de indicar que "la situación en Gaza supone una catástrofe humanitaria que no admite complacencia ni demora".

"La fuerza de ocupación ilegal continúa cometiendo las violaciones más atroces en flagrante desafío a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y a la voluntad de la comunidad internacional", ha denunciado, al tiempo que ha indicado que la comunidad internacional tiene la "responsabilidad legal y moral" de "adoptar medidas inmediatas y urgentes".

En esta línea, ha solicitado "medidas prácticas y decisivas para detener el genocidio, dar protección internacional al pueblo palestino, cesar todo tipo de apoyo militar y político a Israel, la potencia ocupante, e imponer sanciones contra la potencia ocupante", ya que "el continuo silencio internacional ante estos atroces crímenes lo coloca en una posición de complicidad, lo que representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

Los investigadores de la comisión de la ONU han determinado que las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la Convención contra el Genocidio de 1948 y aluden también como pruebas a las declaraciones explícitas de autoridades.