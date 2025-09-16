El Gobierno de Trump elimina las restricciones de visado impuestas por Biden a Hungría

Washington, 16 sep (EFE).- La Administración de Donald Trump anunció este martes que Estados Unidos levantará las restricciones que el anterior Gobierno de Joe Biden impuso al programa de exención de visados para ciudadanos húngaros, al considerar que Budapest ha adoptado las medidas necesarias.

El anuncio refleja la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Hungría desde el regreso al poder de Trump, quien mantiene una relación cercana con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Al igual que buena parte de los países europeos, Hungría forma parte del programa de exención de visados conocida como Visa Waiver, que permite viajar a Estados Unidos por turismo y por negocios durante 90 días con solo un permiso electrónico llamado ESTA.

En 2021, la Administración de Biden revocó los permisos electrónicos para húngaros nacidos fuera de Hungría y en 2023 redujo el período de validez del ESTA para húngaros de dos años a uno.

El Gobierno demócrata aseguraba que, entre 2011 y 2020, Hungría entregó un millón de pasaportes sin datos biométricos, algo que había sido aprovechado por delincuentes para obtener documentación falsa.

"Ahora que el Gobierno de Hungría ha tomado las medidas solicitadas por el Gobierno estadounidense para abordar las vulnerabilidades de seguridad, se han levantado las restricciones impuestas por la Administración anterior y los ciudadanos húngaros tienen ahora mayor acceso para viajar entre Hungría y Estados Unidos", declaró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

A partir del 30 de septiembre, los húngaros podrán solicitar un ESTA con una validez de dos años para múltiples entradas a Estados Unidos. EFE