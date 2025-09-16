El Fall Music Festival se suma al Otoño Cultural de San Javier con una 'Cajoneada' y tres conciertos dedicados al rock acústico, a Italia y Argentina Los cuatro conciertos del ciclo musical de otoño se suman al programa del Teatro de Invierno y al Don Juan Tenorio que no faltará a su cita el 25 de octubre en el cementerio de San Javier

El concejal de Cultura, David Martínez, ha presentado este martes el 'Otoño Cultural de San Javier', del que ya adelantó el programa del Teatro de Invierno, que incluye cuatro obras teatrales y al que se suma el Fall Music Festival 2025, con cuatro conciertos gratuitos, y una nueva edición del 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier', que tendrá lugar el 25 de noviembre.

La programación comenzará el 27 de noviembre con una 'Cajonada', dirigida por el percusionista Pepe Abellán, que se celebrará en la plaza de España, de San Javier, a las 12.00 horas.

Se trata de un evento gratuito en el que se invita a todo el público a tocar el cajón, que se facilitará a todo el que no tenga, bajo las instrucciones y dirección del percusionista murciano, Pepe Abellán.

Con esta 'Cajonada' se dará por inaugurado el Fall Music Festival 2025, que se celebra con la colaboración de Carlos Piñana y que apuesta por las músicas del mundo, apuntó el concejal David Martínez.

El Festival ofrecerá tres conciertos, todos con acceso gratuito en el vestíbulo del Ayuntamiento de San Javier. El primero se celebrará el 2 de octubre protagonizado por Sparklin Blu Trío, un grupo que rescata clásicos del rock para llevarlos a una versión acústica a través de la guitarra clásica, la percusión y la voz.

El segundo concierto será 'The best of Italy', con Counterpoint Dúo, formado por dos experimentados músicos italianos que fusionan la tradición de la música clásica con la música popular italiana de todos los tiempos.

Por último, el jueves 23, a las 20.30 horas, como el resto de conciertos, actuarán Carles Pons y Orlando di Bello, un dúo de bandoneón y guitarra, con un repertorio dedicado a la música argentina como tangos arrabaleros, tangos modernos, milongas y huellas.

El apartado teatral empieza el 27 de septiembre con la obra 'Hasta el final de la fiesta', protagonizada por Mamen García, actriz de 'La que se avecina', con un monólogo memorable sobre la liberación de una mujer mayor, dirigida por David Serrano.

Lolita Flores llegará al Teatro de Invierno con su 'Poncia', el 10 de octubre. Se trata de la obra de Luis Luque en la que da voz a la criada de La Casa de Bernarda Alba, con un monólogo en el que salda cuentas con los personajes creados por García Lorca.

El 7 de noviembre llegará 'Malditos Tacones', una obra de Ignacio Amestoy , interpretada por Luisa Martín y Olivia Molina, con dirección de Magüi Mira. Por último, y a través del Festival Murcia Sonríe, llega a San Javier el monólogo de humor de Pedro Ángel Roca, el 8 de noviembre.

David Martínez adelantó la fecha de la nueva edición del 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier', que tendrá lugar el 25 de octubre y cuyas novedades se presentarán próximamente.

A la programación oficial se sumarán las aportaciones de asociaciones y entidades locales como el Festival del Flamenco y Copla, que se celebrará el 11 de octubre, organizado por la Asociación Flameca y Copla El Arte, o el concierto de Santa Cecilia, con la Banda de Música de San Javier para el 16 de noviembre.

En cuanto a las entradas para los espectáculos del Teatro de Invierno se pueden comprar en 'www.compralaentrada.com' y Papelería Gala, de San Javier, excepto el monólogo de Pedro Ángel Roca, que se puede adquirir en 'www.murciasonrie.com'.