El Ejército de Israel mata a dos palestinos en una incursión en Qalqilia, en el norte de Cisjordania

El Ejército de Israel ha matado este martes a dos palestinos en una nueva incursión en la ciudad de Qalqilia, en el norte de Cisjordania, una operación sobre la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado y que ya ha sido tildada de "ejecución sumaria" por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado que los muertos son Uasim Jalil Musa abú Alí, de 41 años, y Jaled Nimer Suailem Hasán, de 34, cuyos cadáveres han sido retenidos por las fuerzas de seguridad israelíes, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Mahmud Mardaui, un alto cargo del brazo político de Hamás, ha dicho que este "tiroteo a sangre fría" supone "una continuación de la política sistemática de asesinatos y ataques brutales por parte de la ocupación contra el pueblo palestino", antes de describir a los fallecidos como "mártires".

"Este aumento de los crímenes llega en el contexto de la agresión exhaustiva contra Cisjordania y la guerra de exterminio en Gaza", ha señalado, antes de acusar a Israel de "seguir irrumpiendo en ciudades y localidades, llevando a cabo arrestos de forma diaria, lanzando redadas en casas y aterrorizando a los civiles".

Así, ha manifestado que "las prácticas de la ocupación y los ataques de los colonos contra la población de Cisjordania no materializará su sueño de anexión y control ni les hará tener éxito en la imposición de una política de desplazamiento forzado y expansión de los asentamientos", tal y como ha informado el diario 'Filastin'.

Mardaui ha incidido además en que Hamás hace a Israel "totalmente responsable de las consecuencias de estos crímenes". "La voluntad del pueblo palestino no será quebrada, la sangre de los mártires será en combustible hacia la libertad y la dignidad, y nuestro pueblo continuará su camino de firmeza y resistencia hasta que la ocupación sea derrotada, sin importar los sacrificios", ha zanjado.

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.