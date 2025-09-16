El Ejército de Bulgaria intercepta una lancha no tripulada en el mar Negro

La Armada de Bulgaria ha informado este martes de que ha detectado e interceptado un vehículo de superficie no tripulado en aguas del mar Negro, un incidente que se ha producido en pleno aumento de la tensión por la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace más de tres años.

El Ministerio de Defensa del país ha señalado que el objetivo, que ha sido "destruido", ha sido analizado previamente. No obstante, no se han detectado "explosiones secundarias", según un comunicado.

La lancha no tripulada se encontraba a unos 80 kilómetros de la ciudad de Varna, situada en el este del país. La operación ha contado con la participación de un helicóptero, una embarcación y una nave.

Las autoridades han señalado que se han tomado "todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de navegación en la zona". De momento no existen detalles sobre el origen del vehículo.