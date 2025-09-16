El dispositivo de seguridad para el partido Real Madrid-Olympique contará con casi 1.900 integrantes

La Delegación del Gobierno en Madrid activará un dispositivo de seguridad integrado por 1.873 componentes para el partido de la primera jornada de la primera fase de la Champions League 2025-2026, que disputarán este martes el Real Madrid y el Olympique de Marsella, en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 21.00 horas.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional --procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información--; de la Policía Municipal de Madrid; Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Por su parte, la vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha reconocido que el partido es catalogado como "de alto riesgo" debido a la afición visitante, si bien se ha señalado que "sorprende" la cifra de agentes que conforman el dispositivo previsto por Delegación de Gobierno frente a "algún otro dispositivo cercano en el tiempo", en alusión a de la última etapa de La Vuelta del domingo.

"En todo caso, a nosotros nos parece extraordinariamente bien que se ponga el número de policías nacionales que sea de acuerdo al nivel de riesgo que pueda tener ese partido y, desde luego, lo que confiamos es en que no se produzca ningún tipo de incidente", ha manifestado la vicealcaldesa en declaraciones a los medios.

Así, Sanz ha subrayado que el Ayuntamiento de la capital ha colaborado como "siempre" en la confección del dispositivo de seguridad, ofreciendo agentes de movilidad, bomberos y agentes de la Policía Municipal.

Se prevé la asistencia de casi 3.800 aficionados franceses con entrada en un estadio que registrará un aforo de 73.000 personas. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.