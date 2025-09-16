El Consejo de DDHH de la ONU se reunirá de urgencia este martes para analizar el ataque israelí sobre Qatar

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mantendrá este martes una reunión urgente para examinar la "agresión militar" lanzada el 9 de septiembre por Israel sobre la capital de Qatar, Doha, y dirigida contra un grupo de negociadores de Hamás.

La cita arrancará en Ginebra a las 11.00 (hora local) y responde a sendas peticiones de Pakistán y de Kuwait, que solicitaron la reunión en representación de la Organización para la Cooperación Islámica y el Consejo de Cooperación del Golfo, respectivamente.

Será el décimo debate urgente que celebre el Consejo desde su creación en el año 2006. Israel, sin embargo, no forma parte de este órgano, al que considera políticamente sesgado por sus reiteradas críticas.

Cinco miembros de Hamás y a un agente qatarí murieron por este bombardeo, dirigido contra una delegación que se reunía para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha reclamado a Israel que sea "muy, muy cuidadoso" con sus acciones, incidiendo en que Doha es "un gran aliado" de Washington.