El CAF suscribe un préstamo de 422 millones a Cálidda para impulsar la transición energética en Perú

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Cribe (CAF) ha estructurado una operación de préstamo A/B por un total de 500 millones de dólares (422 millones de euros) a favor de Cálidda, la empresa peruana concesionaria del servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao (Perú), según informó la institución en un comunicado.

Este préstamo busca apoyar la expansión del sistema de distribución de gas natural del área de concesión de Cálidda, con la meta de conectar a 900.000 nuevas personas con el servicio de gas natural hasta 2030 y el despliegue de 569 kilómetros adicionales en redes de distribución.

La transacción ha contado con el respaldo, en su rol de participantes, de Bank of America, Bank of China, Panama Branch y SMBC. En total, la cuantía movilizada del sector privado hacia la región asciende a 245 millones de dólares (206 millones de euros).

"Esta operación es un ejemplo destacado de cómo la unión de fuerzas entre instituciones financieras de primera línea puede impulsar proyectos estratégicos de infraestructura energética en América Latina", señaló el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

Por su parte, el director financiero de Calidda, Mario Caballero, destacó que "el acceso a gas natural es sinónimo de progreso, ahorro y mejora del medio ambiente".

