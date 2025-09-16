Agencias

EEUU emite nuevas sanciones contra una red iraní de venta de petróleo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este martes nuevas sanciones contra un entramado del que Irán se estaría sirviendo para sortear restricciones anteriores y poder recibir beneficios de la venta de su petróleo, que van redirigidos principalmente a las Fuerzas Armadas.

Dicha red está formada por una docena de empresas con sede en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, además de otra serie de "intermediarios financieros" procedentes de Irán y de los países ya anteriormente mencionados.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostiene que estas empresas y personas señaladas "abusan del sistema financiero internacional y evaden sanciones blanqueando dinero a través de empresas fachada en el extranjero y criptomonedas", según el escrito del Departamento del Tesoro.

"Las entidades iraníes recurren a las redes bancarias paralelas para evadir las sanciones y mover millones a través del sistema financiero internacional", ha denunciado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

