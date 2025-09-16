Detenido en Bulgaria el propietario de un buque vinculado a la explosión en el puerto de Beirut en 2020

El propietario del buque vinculado a la explosión registrada en agosto de 2020 en el puerto de Beirut, el ruso-chipriota Igor Grechushkin --sobre el que pesaba una alerta roja de Interpol-- ha sido detenido en el aeropuerto de la capital de Bulgaria, Sofía, según han confirmado las autoridades del país europeo.

La Fiscalía búlgara ha indicado en un comunicado que el hombre fue detenido el 6 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Sofía y ha manifestado que "ha sido puesto en detención durante un periodo máximo de 40 días" mientras se examina su posible extradición.

Así, ha manifestado que el hombre "está buscado en conexión con crímenes que pudiera haber cometido, incluida la importación de explosivos a Líbano", antes de resaltar que Beirut debe ahora presentar una petición de extradición para iniciar los procedimientos.

Las autoridades libanesas han afirmado que Grechushkin es el propietario del buque 'Rhosus', que transportaba la carga de nitrato de amonio que estalló el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, dejando al menos 235 heridos, miles de heridos y enormes daños materiales en la ciudad.

La investigación abierta en Líbano fue reabierta en enero después de dos años de procedimientos afectados por numerosas trabas políticas y militares. El magistrado al frente de la misma, Tarek Bitar, ha reclamado la comparecencia de altos cargos políticos y militares, incluidos varios exministros, por supuesta negligencia en torno al suceso.