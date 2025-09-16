Agencias

D-Link presenta nuevos 'switches' Multi-Gigabit con puertos 2.5G para evitar cuellos de botella en las redes de empresas

Por Newsroom Infobae

Guardar

D-Link ha presentado nuevos modelos de su gama de conmutadores ('switches') Multi-Gigabit Smart Managed, que disponen de puertos 2.5G para aumentar la versatilidad MultiGigabit en redes empresariales.

En la mayoría de las redes empresariales y grandes entornos, la conectividad inalámbrica se despliega mediante puntos de acceso WiFi, colocados en techos y paredes y que se conectan a Internet mediante 'switches' de red que ya enlazan con la capa superior del core, donde se encuentra el 'router', el 'firewall' y los servidores, entre otros elementos.

Lo más habitual es que estos conmutadores cuenten con puertos Gigabit y ese ancho de banda de 1.000 Mbps supone un cuello de botella para el rendimiento de los puntos de acceso WiFi 6 y 7, capaces de entregar desde 2.400 Mbps en adelante (en la banda de 5 Ghz).

Para evitar una disminución en el rendimiento de las redes empresariales, D-Link ha presentado los conmutadores DMS-1250, que cuentan con puertos 2.5G (2.500 Mbps) y con varias opciones Power Over Ethernet para suministrar datos y alimentación eléctrica mediante el mismo cable de red de datos Ethernet LAN, facilitando así la instalación de puntos de acceso, cámaras y teléfonos IP, como informa en una nota de prensa.

Estos 'switches' protegen las redes con tecnologías como ACL, D-Link SafeGuard Engine, Port Security, DCHP Server Screening, DHCP Snooping. Y los propios 'switches' están cuentan con protección 6kV contra sobretensiones, especialmente si se conectan puntos de acceso o cámaras IP de exterior.

La gama DMS-1250 de 'switches' Multigigabit gestionables ya está disponible en distribuidores, socios y 'resellers' oficiales de D-Link.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ecuador declara el estado de excepción en 7 provincias por las protestas contra el fin del subsidio al diésel

Ecuador declara el estado de

CCOO y UGT defenderán una estrategia sindical unitaria para subir SMI, rebajar jornada y reformar el despido

CCOO y UGT defenderán una

(Previa) España busca ante Ucrania el billete a 'semis' en la vuelta de Paula Badosa

(Previa) España busca ante Ucrania

Más de 10.300 presos continúan fugados tras las protestas en Nepal

Más de 10.300 presos continúan

MasOrange garantiza llamadas de audio de alta calidad con su nueva solución de servicio móvil con tecnología VoNR

Infobae