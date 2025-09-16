D-Link presenta nuevos 'switches' Multi-Gigabit con puertos 2.5G para evitar cuellos de botella en las redes de empresas

D-Link ha presentado nuevos modelos de su gama de conmutadores ('switches') Multi-Gigabit Smart Managed, que disponen de puertos 2.5G para aumentar la versatilidad MultiGigabit en redes empresariales.

En la mayoría de las redes empresariales y grandes entornos, la conectividad inalámbrica se despliega mediante puntos de acceso WiFi, colocados en techos y paredes y que se conectan a Internet mediante 'switches' de red que ya enlazan con la capa superior del core, donde se encuentra el 'router', el 'firewall' y los servidores, entre otros elementos.

Lo más habitual es que estos conmutadores cuenten con puertos Gigabit y ese ancho de banda de 1.000 Mbps supone un cuello de botella para el rendimiento de los puntos de acceso WiFi 6 y 7, capaces de entregar desde 2.400 Mbps en adelante (en la banda de 5 Ghz).

Para evitar una disminución en el rendimiento de las redes empresariales, D-Link ha presentado los conmutadores DMS-1250, que cuentan con puertos 2.5G (2.500 Mbps) y con varias opciones Power Over Ethernet para suministrar datos y alimentación eléctrica mediante el mismo cable de red de datos Ethernet LAN, facilitando así la instalación de puntos de acceso, cámaras y teléfonos IP, como informa en una nota de prensa.

Estos 'switches' protegen las redes con tecnologías como ACL, D-Link SafeGuard Engine, Port Security, DCHP Server Screening, DHCP Snooping. Y los propios 'switches' están cuentan con protección 6kV contra sobretensiones, especialmente si se conectan puntos de acceso o cámaras IP de exterior.

La gama DMS-1250 de 'switches' Multigigabit gestionables ya está disponible en distribuidores, socios y 'resellers' oficiales de D-Link.