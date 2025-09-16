Crónica del Tottenham - Villarreal: 1-0

El Villarreal ha caído este martes ante el Tottenham Hotspur (1-0) en su estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones, un partido en el que un gol en propia puerta de Luiz Júnior en el arranque lastró al equipo castellonense, que no pudo evitar el tropiezo en su regreso a la máxima competición continental.

Un flagrante error del guardameta brasileño, al que se le escapó de las manos un balón tras centro de Lucas Bergvall, permitió a los ingleses adelantarse solo cuatro minutos después de pitido inicial. A pesar de que los londinenses pudieron incrementar la renta, el conjunto 'groguet' supo mantenerse en la lucha, aunque sin pólvora.

Con Marcelino desplegando todo su armamento, con Pape Gueye, Santi Comesaña y Ayoze Pérez regresando al once, los primeros minutos fueron, en cambio, de dudas. Ya en el primer minuto, Xavi Simons avisó con una volea que rozó el larguero, y tres más tarde llegaba el golpe de los de Thomas Frank.

En un contraataque de los 'Spurs' en el minuto 4, Bergvall condujo hasta el área y puso un centro raso lateral hacia Richarlison, interceptado por Luiz Júnior; sin embargo, el esférico se le escapó de las manos al guardameta brasileño y se coló en la portería.

Fallaba en la salida el cuadro castellonense, que aún así trató de sorprender con un disparo cruzado del canadiense Tajon Buchanan que se marchó fuera, la más clara de los suyos en la primera mitad. Luiz Júnior pudo resarcirse de la acción del gol con una mano providencial ante un latigazo de Pape Sarr a la media hora, mientras el partido se calentaba con recados por ambos bandos que se tradujeron en amarillas.

El Tottenham, con Simons liderando, no renunciaba a atacar y siguió asediando el área 'groguet', donde pidió penalti por una acción de Gueye sobre Richarlison. Rodrigo Bentancur, de cabeza tras una falta colgada por Pedro Porro, también metió el miedo en el cuerpo a los de Marcelino García Toral.

En duelo se fue al descanso y fue tras el paso por vestuarios cuando el Villarreal consiguió quitarse los nervios y comenzar a acercarse al área de Guglielmo Vicario. Nicolas Pépé buscó el empate a los 55 minutos, pero el balón se perdió cerca del palo largo, y Mohammed Kudus respondió con un intento de gol olímpico que obligó al portero 'groguet' a salir de puños.

No fue hasta el 85 cuando los castellonenses se encontraron con la mejor ocasión del duelo, después de que Georges Mikautadze fuese derribado en la frontal cuando se quedaba solo; su control hacia fuera hizo que Micky van de Ven viese la amarilla y no fuese expulsado. Pépé se encargó de sacar la falta y buscó la escuadra, pero el esférico se marchó rozando el palo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: TOTTENHAM, 1 - VILLARREAL, 0 (1-0 al descanso).

--ALINEACIONES:

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence (Udogie, min.69); Bentancur, Sarr (Palhinha, min.69), Bergvall (Danso, min.92); Kudus, Simons (Johnson, min.77); y Richarlison (Kolo Muani, min.77).

VILLARREAL: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona (Akhomach, min.75); Buchanan (Moleiro, min.82), Gueye (Thomas Partey, min.78), Comesaña (Parejo, min.78), Pépé; Mikautadze y Ayoze (Pedraza, min.75).

--GOLES:

1-0, min.4: Luiz Júnior, en propia puerta.

--ÁRBITRO: Rade Obrenovic (SVN). Amonestó a Xavi Simons (min.30), a Richarlison (min.33), a Kolo Muani (min.78) y a Van de Ven (min.84) por parte del Tottenham y a Santi Comesaña (min.35), a Mouriño (min.36) y a Renato Veiga (min.53) por parte del Villarreal.

--ESTADIO: Tottenham Hotspur Stadium.