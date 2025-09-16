China lanza un paquete de medidas para virar hacia los servicios ante el agotamiento industrial y exportador

China ha lanzado este martes un gran paquete de medidas que tiene el objetivo de estimular el sector servicios y atraer capital privado al 'gigante asiático', cuya economía acusa un agotamiento del modelo exportador y de producción de bienes que hasta ahora había propulsado su crecimiento.

Las 19 medidas impulsadas desde diez entidades gubernamentales, incluidos el Banco Popular de China o los ministerios de Comercio y de Finanzas, recogen una serie de iniciativas volcadas con la demanda interna de servicios y su accesibilidad.

El documento menciona que se mejorará la calidad de los servicios en el sector cultural, comercial, turístico y de los cuidados, tanto infantil como de la tercera edad. Relacionado con esto, Pekín pretende incrementar la llegada de turistas internacionales y facilitar el consumo de servicios digitales.

Asimismo, se abrirán líneas de crédito a nivel nacional y local para la construcción de las nuevas infraestructuras necesarias para la provisión de los servicios mencionados, así como para apoyar las ya existentes. Por último, se "mejorarán" y "optimizarán" los sistemas estadísticos para monitorizar el desempeño del sector.

"Estas medidas aplican plenamente las decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado, impulsando aún más el consumo y ampliando la demanda interna, promoviendo mejoras en las condiciones de vida de la población y la transformación y mejora del consumo", ha explicado un comunicado del Ministerio de Comercio recogido por Europa Press.

"También se fomentan activamente nuevas áreas de crecimiento para el consumo de servicios, lo que supone un fuerte apoyo para promover un desarrollo económico de alta calidad", ha abundado.