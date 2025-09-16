China acusa a un barco filipino de una "colisión intencionada" en aguas en disputa

Las autoridades de China han acusado este martes a un barco filipino de perpetrar una "colisión intencionada" contra un buque chino en aguas en disputa del mar de China Meridional y han asegurado que se trata de una "invasión" y una "violación de su soberanía".

Así lo ha expresado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en la que ha apuntado a un "intento de invasión de las aguas territoriales chinas cerca de Huangyan Dao (conocido también como bajo de Masinloc o atolón de Scarborough)".

"Es una grave violación de los derechos e intereses de China y socava gravemente la paz y la estabilidad marítima", ha manifestado, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

Pekín ha alertado de que Filipinas envió más de una decean de buques a la zona, los cuales han "ingresado de forma ilegal en aguas de China desde diferentes direcciones". Así, fuentes cercanas al asunto han apuntado al uso de "cañones de agua" por parte del barco chino, "conforme a la ley" y a modo de señales de advertencia.

Las relaciones entre China y Filipinas han sufrido un aumento de las tensiones durante los últimos años. Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de abastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva, mientras que China insiste en que los buques filipinos transitan estas aguas de forma ilegal.

Por su parte, China reclama la mayor parte de las aguas de la zona por considerar que son parte de su territorio al figurar dentro de la llamada "línea de los nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático --una línea trazada por el Gobierno chino que reclama como suyo el mar de China Meridional, incluidas las islas Paracelso y Spratly--.