Agencias

Carolina Durante, Rusowsky y Mëstiza, representación española en el festival Coachella

Por Newsroom Infobae

Guardar

La banda madrileña Carolina Durante, Rusowsky y el dúo femenino Mëstiza representarán a la industria musical de España en la próxima edición del festival Coachella, que se celebra en el desierto de California (Estados Unidos) cada año.

Así, el segundo y tercer fin de semana de abril de 2026, los representantes españoles se suman al cartel que lideran la colombiana Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, entre otros.

Precisamente, Carolina Durante está presentando en gira su reciente disco 'Elige tu propia aventura' --vio la luz en octubre del pasado año--, mientras que Rusowsky ha cosechado éxitos con su trabajo 'Daisy' --canciones como 'malibU' acumulan más de 35 millones de reproducciones en la plataforma de audio en 'streaming' Spotify--. Las chicas de Mëstiza acercarán al desierto estadounidense su fusión de flamenco y música electrónica.

También destacan en la programación de la edición de 2026 artistas como The Strokes, Addison Rae, Iggy Pop, FKA Twigs, Central Cee, Labrinth, PinkPantheress, Young Thug, Disclousure o Ethel Cain.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Binance y Franklin Templeton se alían para desarrollar iniciativas y soluciones de activos digitales

Binance y Franklin Templeton se

Luxemburgo anuncia su intención de reconocer al Estado de Palestina

Luxemburgo anuncia su intención de

Amazon presentará nuevos dispositivos compatibles con Alexa Plus el 30 de septiembre

Amazon presentará nuevos dispositivos compatibles

Una investigación revela nuevos grupos de dinosaurios herbívoros en el Jurásico a través de fósiles de Teruel y Valencia

Una investigación revela nuevos grupos

BME pone en marcha su 18ª edición del curso de Relaciones con Inversores

BME pone en marcha su