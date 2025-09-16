Bukele reivindica su polémico modelo de seguridad con motivo del aniversario de la independencia

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha reivindicado este martes su polémico modelo de seguridad con motivo del 204º aniversario de la independencia de Centroamérica, en el que ha destacado sus políticas y ha instado a otros países a ponerlas en marcha.

Durante un discurso de celebración, Bukele ha afirmado que el país "decidió ser independiente de verdad e implementar su propio modelo", al tiempo que ha manifestado que esto ha permitido "devolver la paz al país". "Hoy celebramos el paso que dimos en 1821 cuando se firmó la independencia de España y comenzó una nueva etapa para nuestros pueblos", ha indicado.

Así, ha afirmado que "no se puede negar que se trató de un momento histórico, vital, crucial, decisivo y un acto de valentía". "Fue un deseo de libertad. Sin esa independencia nuestro país no tendría su propia historia, su bandera, su himno, su Fuerza Armada y su identidad. A pesar de lo que podamos criticar, ese hito nos dio el derecho de reclamar un lugar en el mundo como una nación soberana", ha aseverado.

El mandatario ha explicado además que, con la llegada de su Gobierno, el país ha pasado de ser "el país más inseguro del mundo a convertirse en el más seguro de todo el hemisferio occidental". "Lo logramos porque decidimos ser independientes de verdad, porque aplicamos el modelo salvadoreño, aún a costa de las protestas de los poderes internacionales que antes nos controlaban", ha sostenido, según informaciones del diario 'La Huella'.

"La seguridad nos devolvió la paz, pero será la educación la que nos garantice que esa paz sea permanente y que podamos siempre salir adelante. La seguridad nos devolvió las calles, pero la educación hará que esas calles estén llenas de ciudadanos respetuosos y responsables. La seguridad derrotó a las pandillas, pero la educación formará generaciones que nunca más caigan en la tentación de glorificar la violencia", ha explicado.

"Se nos dijo incluso que la inseguridad que vivíamos era un mal necesario, que los salvadoreños teníamos que vivir durante generaciones con ese mal. Que teníamos como única solución aceptar esa realidad y vivir con ella. Decidimos aplicar nuestra propia receta y todo cambió", ha añadido.

Asimismo, Bukele ha hecho un llamamiento a "no volver atrás, no entregar lo conquistado y seguir construyendo, paso a paso, sin retroceder". "No vamos a permitir que nadie nos diga que no se puede, porque sí se puede. Ya lo probamos, ya lo vivimos y, si Dios lo permite, lo vamos a seguir demostrando", ha zajado.