Bolsonaro, condenado a pagar 159.000 euros en indemnización por daño moral debido a comentarios racistas

Un tribunal de Brasil ha condenado este martes al expresidente brasileño Jair Bolsonaro a pagar un millón de reales (aproximadamente 159.000 euros) en indemnización por daño moral colectivo debido a unos comentarios racistas que realizó en 2021.

La Tercera Sala del Tribunal Regional Federal ha tomado la decisión por unanimidad y ha considerado que el ultraderechista incurrió en el llamado "racismo recreativo", es decir, utilizó el humor para intentar encubrir el carácter racista de sus declaraciones.

"Se trata de una conducta que tiene su origen en la esclavitud, perpetuando un proceso de deshumanización de las personas esclavizadas, implementado para justificar la cosificación de los seres humanos y su mercantilización como mercancía", ha declarado el juez Rogério Fraveto, relator del caso.

Además, el tribunal ha exigido al Gobierno que también pague una indemnización por el mismo valor, al considerar que las declaraciones se realizaron con la autoridad institucional de la Presidencia, lo que genera responsabilidad estatal, según informa Agencia Brasil.

Fraveto ha explicado que, a pesar de ello, el Gobierno --liderado desde 2023 por Luiz Inácio Lula da Silva-- podrá presentar posteriormente una nueva demanda para solicitar una indemnización al Estado por parte de Bolsonaro.

Los comentarios por los que Bolsonaro ha sido condenado fueron hechos entre mayo y julio de 2021, algunos de ellos frente al Palacio de la Alvorada, donde solía interactuar con algunos simpatizantes. En una de las ocasiones, comparó el pelo de una persona negra con una "granja de cucarachas".