Ascienden a cerca de 65.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este martes que alrededor de 65.000 palestinos han muerto a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos cerca de 60 durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales de la Franja 59 cadáveres y 386 heridos, antes de especificar que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 64.964 mártires y 165.312 heridos".

Así, ha detallado que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino, las tropas de Israel han matado a 12.413 palestinos, mientras que otros 53.271 han resultado heridos.

Poco antes, había manifestado que entre los muertos durante el último día figuran tres palestinos muertos por hambre y desnutrición, lo que eleva la cifra de fallecidos por estas causas a 428, incluidos 146 niños, en medio de las críticas internacionales a Israel por las duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.