Alberto Dugarte revela cómo se encuentra Isabel Pantoja

Amigo de Eduardo Navarrete, Alberto Dugarte no se ha perdido este lunes el estreno del corto dirigido y protagonizado por el mediático diseñador, 'He tenido una idea', para mostrar al público el proceso de creación de su colección 'Musas', protagonizada por Nieves Álvarez, Bibiana Fernández, Alaska, Rossy de Palma, la Terremoto de Alcorcón y Rosario Flores.

El popular peluquero es una de las escasísimas personas que tiene contacto actualmente con Isabel Pantoja, por lo que no hemos dejado pasar la ocasión de preguntarle cómo se encuentra y qué hay de cierto en que ha vuelto a Cantora por sus elevadas deudas con Hacienda. Una situación crítica que se ha complicado todavía más después de que el Fisco haya declarado a Agustín Pantoja responsable solidario de la deuda de su hermana -valorada en más de un millón de euros- y se le hayan bloqueaado todas sus cuentas, tanto personales como vinculadas a sociedades, como ha revelado el periodista Antonio Rossi.

"Yo no lo sé, en este caso no soy contable, no tengo ni idea. ¿Dónde está el contable? ¿Cuál es?" ha respondido Dugarte cuando le hemos preguntado por la ruina de la tonadillera, con la que reconoce que hace un tiempo que no tiene contacto. "La vi para el videoclip de 'Il Divo', estuvimos haciendo las fotos y el videoclip y estaba maravillosa, plena, feliz, relajadísima. Pero no he vuelto a hablar con ella en estos días" confiesa, asegurando que no es quién de definir el momento que está viviendo Isabel por sus problemas económicos porque "cada uno lleva sus cosas interiormente, pero exteriormente con nosotros está maravillosa".

Respecto a las informaciones de que el culpable de la ruina de la cantante sería su hermano Agustín, el peluquero apunta que "puede ser, no lo sé, no lo sé. No tengo ni idea de quién es la culpa". Sin embargo, sí se ha desmarcado del tío de Kiko Rivera al revelar que "no soy amigo de Agustín. Agustín es un compañero de trabajo, yo soy amigo de Isabel. Agustín trabajo con él, pero la amistad como la que tengo con Isabel, que nos contamos nuestras cosas y viene a la peluquería y me cuenta y yo le cuento mis cosas, no la tengo con Agustín".

"Él se encarga de unas cosas y yo de otras. Él al final es gestionar, está en otro lado y yo en los conciertos prácticamente ni le veo" asegura, evitando dar la cara por el hermano de la folclórica.

Con quien sí se lleva a las mil maravillas es con Anabel Pantoja, a la que ve "pletórica" tras su vuelta a televisión con el programa 'Bailando con las estrellas' tras el nacimiento de su hija Alma en noviembre de 2024: "Está muy bien, muy ilusionada, muy motivada, haciendo cosas que es lo que le hacía falta y la vimos que lo da todo". "Ella es televisiva, ella es un monstruo televisivo. Vuelve a su ser y vamos a verla renacer y crecer otra vez como era ella, con su simpatía, con su explosión, con sus memes continuos, porque es un meme con patas y la vamos a ver dando muchos memes" asegura.