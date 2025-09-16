Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 16 de septiembre

Por Newsroom Infobae

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

SOCIEDAD

-- Estado de los embalses, gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Encuesta Trimestral de Coste Laboral Trimestre 2/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/costes-laborales-espana-grupos-cenae/157#por-trabajador-mes

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.00 horas. Desempleo en Reino Unido, gráficos

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomicos-datos-graficos/661

-- 10.00 horas. IPC en Italia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/672

-- 14.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

