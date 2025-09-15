Agencias

VÍDEO: Trump anuncia la muerte de tres "terroristas" en un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este lunes un ataque contra una embarcación, el segundo en dos semanas en aguas del Caribe, en el que han muerto tres "terroristas" venezolanos.

"El ataque ha resultado en la muerte de tres terroristas varones (...). Advertencia. Si se transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡¡vamos a cazaros!!", ha indicado Trump en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.

Trump ha explicado que el ataque se ha producido por la mañana y por orden suya. "Fuerzas militares estadounidenses han realizado un segundo ataque cinético contra los cárteles y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca.

El mensaje viene acompañado de un vídeo de un dispositivo de vigilancia en el que se observa una embarcación parada en el mar y cómo una gran explosión causa su destrucción.

"Estos narcoterroristas de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, ¡un arma venenosa mortal para los estadounidenses!", ha señalado Trump, que considera a los cárteles "responsables de consecuencias devastadoras sobre las comunidades estadounidenses desde hace décadas". Estas drogas "han matado a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no más", ha remachado.

Estados Unidos ha desplegado al menos cuatro buques de guerra en aguas del Caribe dentro de una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos. El sábado militares de un destructor estadounidense abordaron un pesquero venezolano en su Zona Económica Exclusiva.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1009171/1/trump-anuncia-muerte-tres-terroristas-nuevo-ataque-contra-embarcacion-caribe

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Brasil reclama a EEUU los visados que le faltan a una semana del inicio de la Asamblea de la ONU

Brasil reclama a EEUU los

Trump advierte a Hamás de que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

Trump advierte a Hamás de

Marta Perarnau: "Sólo juntas podremos construir un fútbol femenino más fuerte, más seguro y más humano"

Marta Perarnau: "Sólo juntas podremos

Fallece un hombre de 56 años tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en Fuerteventura

Fallece un hombre de 56

El CSD responde a la UCI: "Blanquear a través del deporte un genocidio contraviene sus valores"

El CSD responde a la