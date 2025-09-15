Trump afirma que consideraría designar al movimiento antifascista como grupo terrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes desde la Casa Blanca que consideraría designar al movimiento antifascista como grupo terrorista nacional --pese a que no se trata de una organización con estructuras sólidas, líderes o listas de miembros--, una idea que ya planteó en repetidas ocasiones durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.

"Es algo que haría, sí", ha respondido, según ha recogido CNN, al ser preguntado por si asignaría la etiqueta de terrorismo nacional a 'antifa', nombre con el que se refiere a este movimiento de izquierda, antirracista y antifascista que el dirigente republicano considera una red generalizada de radicales de izquierda que incitan a la violencia.

Aunque no ha mencionado objetivos concretos dentro del movimiento, ha defendido que "'antifa' es terrible" y que plantearía su designación como grupo terrorista si contase con el apoyo de los miembros del Gabinete y del Departamento de Justicia.

Asimismo, ha asegurado ante la prensa en el Despacho Oval que también "hay otros grupos". "Tenemos algunos grupos bastante radicales, y se han salido con la suya", ha manifestado Trump sin nombrar a ninguno ni dar detalles de algún tipo.

Con todo, ha afirmado haber pedido a la fiscal general, Pam Bondi, "que lo investigue en términos de la ley RICO", aludiendo por sus siglas en inglés a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión. "Deberían ir a la cárcel, lo que le están haciendo a este país es realmente subversivo", ha mantenido sin señalar de quién hablaba en concreto.

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han llegado poco después de que su vicepresidente, JD Vance, haya sustituido al activista ultraconservador asesinado Charlie Kirk en su pódcast responsabilizando a la "extrema izquierda" de su asesinato el pasado 10 de septiembre, día en el que el propio Trump culpó por el crimen a la retórica de "la izquierda radical".

Pese a estas declaraciones tratando de vincular a movimientos de izquierda con el reciente asesinato de Kirk, Trump ya había planteado la designación como grupo terrorista del movimiento antifascista en la segunda mitad de su primer mandato. Entonces, en julio de 2019, manifestó estar contemplando la posibilidad, mientras que más adelante, en mayo de 2020 y en plena vorágine de protestas por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd durante una detención policial, el mandatario anunció ya que Estados Unidos designaría a los 'antifa' como organización terrorista.