Tesla sube un 6% en Bolsa después de que Elon Musk adquiera acciones de la compañía por 850 millones

Tesla ha escalado más de un 6,3% este lunes en la Bolsa de Nueva York después de conocerse que su consejero delegado, Elon Musk, ha adquirido acciones de la compañía por un importe aproximado de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros).

Según un documento enviado por la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, al que ha tenido acceso Europa Press, el magnate se ha hecho de forma indirecta con estas acciones a través de un fideicomiso.

En consecuencia, las acciones de Tesla se negociaban este lunes a un precio individual de 419,85 dólares (356,75 euros). La compañía no superaba los 400 dólares por título desde finales de enero de este año.

Recientemente Tesla puso sobre la mesa un nuevo acuerdo de compensación para su consejero delegado, Elon Musk, potencialmente valorado en cerca de un 1 billón de dólares (unos 850.500 millones de euros) y diseñado para incentivar a Musk a liderar Tesla durante los próximos años.

EuropaPress

