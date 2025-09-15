Agencias

Sanidad saca a audiencia pública un plan estatal para mejorar la preparación ante amenazas graves para la salud

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Sanidad ha sacado este lunes a audiencia pública un Proyecto de Real Decreto para crear un plan estatal de preparación y respuesta frente amenazas graves para la salud, como lo fue el caso de la pandemia de Covid-19, y mejorar así tanto la capacidad de respuesta como la coordinación de los diferentes agentes y autoridades implicados.

El Real Decreto atribuirá al titular del Ministerio de Sanidad la potestad de declarar una emergencia de salud pública de importancia nacional, que podrá hacerlo en base a la valoración de un comité asesor independiente, en coordinación con el Comité técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, sobre si una amenaza puede constituir una emergencia de este tipo, proponiendo posibles medidas de respuesta de salud pública.

La ley, a la que se podrán enviar aportaciones hasta el 6 de octubre, ha incluido en las amenazas a aquellas de origen biológico, como enfermedades transmisibles (incluidas las de origen zoonótico), resistencias antimicrobianas e infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria o biotoxinas y otros agentes biológicos no relacionados con enfermedades transmisibles.

El texto ha introducido otras amenazas de origen químico; de origen ambiental, incluidas aquellas relacionadas con el cambio climático; de origen nuclear y radiológico; de origen desconocido; y aquellas situaciones que puedan suponer una crisis con gran impacto en el sistema asistencial.

ESTABLECER MECANISMOS DE GOBERNANZA, CAPACIDADES Y RECURSOS

Uno de los principales objetivos es establecer diferentes mecanismos de gobernanza, de capacidades y de recursos necesarios para garantizar que este tipo de desafíos puedan llegar a desbordar las funciones y capacidades específicas de los diferentes departamentos y administraciones estatales, autonómicas y locales.

El documento establece una estructura organizativa para la planificación de la preparación y la respuesta; mecanismos y capacidades de detección y evaluación de riesgos por el sistema de alerta precoz y respuesta rápida; niveles de riesgo de las amenazas para la salud pública; la declaración de una emergencia de salud pública de importancia nacional (ESPIN); y la evaluación y presentación de informes sobre el estado de la preparación y respuesta.

Sanidad también busca adecuar la legislación nacional a la que existe a nivel europeo, el Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud.

Así, se ha descartado mantener la actual situación porque supondría "carecer de planificación" frente a una situación de amenaza grave, lo que pondría en riesgo la salud de la población, y es que la pandemia de Covid-19 "puso de manifiesto" la necesidad de crear precisamente una serie de mecanismos que eviten crisis sanitarias de este tipo.

Para proporcionar una respuesta rápida, garantizar la coordinación y fomentar el intercambio de información a diferentes niveles, Sanidad ha propuesto crear una Comisión Estatal de Coordinación como órgano de participación de la Administración General del Estado.

Del mismo modo, se impulsará la coordinación y gestión de las actuaciones en el ámbito asistencial a través de las Comisiones, ponencias, comités y grupos de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Toda esta respuesta requerirá igualmente de definir las necesidades y los mecanismos de coordinación en la adquisición y almacenamiento de contramedidas médicas en las diferentes administraciones, favoreciendo su desarrollo, fabricación y distribución equitativa para asegurar el acceso a las mismas cuando se requiera.

Además, se buscará que la evaluación de riesgos para la salud pública sea transparente y basada en principios de excelencia, independencia e imparcialidad, para lo que se establecerán redes de instituciones y expertos, que también garantizarán una comunicación "rápida" con el público y los profesionales sanitarios.

Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Salud Pública 2022 y pretende tener un alcance multisectorial, multinivel e interdisciplinar, con un enfoque de equidad y considerando aspectos relacionados con las ciencias del comportamiento social, a través de un enfoque transversal e integrador basado en el enfoque de Una Sola Salud ('One Health').

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un total de 14 personas murieron este fin de semana en las carreteras, entre ellas, 4 motoristas y un peatón

Un total de 14 personas

Juran el cargo otros tres ministros del Gobierno de transición de Nepal tras las protestas

Juran el cargo otros tres

Bruselas autoriza la compra del fabricante de componentes sueco AB por el grupo indio Tata

Bruselas autoriza la compra del

Google priorizará las vulnerabilidades de alto riesgo en el boletín de seguridad mensual

Google priorizará las vulnerabilidades de

Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

Mueren dos personas en un