Agencias

RFEF, LaLiga y clubes de fútbol apoyarán a las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León y Galicia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga apoyarán a las zonas afectadas por los incendios que este verano han afectado a distintas regiones de Castilla y León y Galicia con la organización de un encuentro amistoso que se celebrará el próximo 24 de septiembre (20:00 horas) en el Reino de León para recaudar fondos.

En este sentido, el fútbol español se ha unido para acompañar la iniciativa de los clubes de fútbol SD Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Zamora CF y Ourense CF, que han organizado un partido de fútbol amistoso para recaudar fondos para comprar material de prevención de incendios para repartir en las zonas más sensibles.

Dicho partido benéfico, que se presentará en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid) este miércoles, a partir de las 13:00 horas, pretende aportar su ayuda para paliar los efectos de los incendios que han asolado España durante este verano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas responde a Trump que su plan para desvincularse del combustible ruso lleva años en marcha

Bruselas responde a Trump que

Rusia acusa a países de la UE de "inventar una amenaza" para acallar su "catástrofe económica"

Rusia acusa a países de

La televisión israelí rechaza retirarse de Eurovisión

La televisión israelí rechaza retirarse

EEUU acuerda con China la venta de TikTok, pero avisa de que no habrá prórrogas para la desinversión

EEUU acuerda con China la

Rueda rebaja la "afluencia" a la protesta post incendios: "Somos muchos más en contra de fuegos e incendiarios"

Rueda rebaja la "afluencia" a