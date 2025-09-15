Retiran los cargos contra dos personas imputadas en Reino Unido por espionaje a favor de China

El Servicio Fiscal de la Corona británica ha retirado este lunes los cargos contra dos personas imputadas por espionaje a favor de China, uno de los cuales había sido un investigador parlamentario, en un caso que se remonta a hace más de dos años, cuando fueron detenidos por sospechas sobre entregas de información que podría ser "útil para un enemigo".

El fiscal Tom Little ha comunicado ante el tribunal Old Bailey en Londres que no ofrecería más pruebas en contra de Christopher Cash, de 30 años, y Christopher Berry, de 33, que debían comparecer a partir del 6 de octubre. "Simplemente no podemos continuar procesándoles", ha dicho. El tribunal ha sido informado de que las pruebas reunidas no cumplían los requisitos para ir a juicio, según ha informado BBC.

A las afueras del tribunal, Cash ha dicho que está "aliviado de que se haya hecho justicia" y ha descrito los dos años transcurridos desde su arresto como una "pesadilla". Además, ha agregado que esperaba que "se aprendieran lecciones de este triste episodio".

Su abogado, Henry Blaxland, dijo que los compañeros de su cliente habían "expresado incredulidad" ante su arresto. "Solo esperamos que pueda reconstruir su vida", ha añadido en declaraciones a la prensa.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha dicho que es "decepcionante que no enfrentaran un juicio dada la gravedad de las acusaciones". "Seguiremos utilizando toda la gama de herramientas y poderes para protegernos contra actividades malignas", ha agregado.

Cash --que formaba parte del Grupo de Investigación sobre China en el Parlamento británico-- y Berry fueron arrestados en marzo de 2023 como parte de una investigación que involucró a la Policía antiterrorista, y en la que habían sido acusados de recopilar y entregar información confidencial entre diciembre de 2021 y febrero de 2023, en virtud de la ley de secretos oficiales.