Principales titulares de los periódicos para el martes 16 de septiembre

Por Newsroom Infobae

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Gobierno pide vetar a Israel en el deporte y en Eurovisión".

-- "Trump acuerda con China que TikTok siga operando en EEUU".

EL MUNDO

-- "La Policía identificó en Callao a 9 condenados por 'kale borroka'".

-- "Antifraude de Navarra ve "nulo de pleno derecho" el megacontrato que Chivite otorgó a Cerdán".

ABC

-- "Los mandos policiales en la Vuelta denuncian que Interior los envió con "las manos atadas"".

-- "Un día entero delante de los mensajes de TVE".

LA RAZÓN

-- "Consigna al PSOE: "Estad activos por lo que pueda pasar"".

-- "Feijóo reúne a sus barones en una cumbre sobre la crisis".

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez pide echar a Israel de los eventos deportivos y ensalza las protestas".

-- "Starmer se prepara para recibir hoy con honores a Trump".

EL PERIÓDICO

-- "Ofensiva de la patronal contra los pisos turísticos ilegales".

-- "Sánchez extiende el boicot a Israel".

EuropaPress

